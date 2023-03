I dubbi degli sbandieratori sulle gare future

Continua a tenere banco in città, nei Rioni e sui social, la decisione di mettere fine al glorioso gruppo degli Alfieri Bandieranti del Palio del Niballo sorto nel 1964 e vincitore di 50 titoli assoluti, e di iscriversi alla Fisb Federazione Italiana sbandieratori, da singoli rioni. In molte città di sbandieratori come Ferrara (solo in parte, 2 rioni sono ancora nell’Ente Palio, gli altri otto sono singoli) Ascoli, Sulmona, Montagnana, Asti, solo per citarne alcune delle più importanti aderenti alla Fisb, già da diversi anni, i loro Rioni o Sestieri o Porte, avevano scelto questa strada. Faenza no, ne aveva discusso più volte in passato, ma alla fine l’unità del Gruppo era parsa la soluzione più logica e consapevole per mantenere la forza e competitività. In queste ore febbrili i cinque rioni analizzeranno la scelta fatta, nei lori direttivi e ci sarà molto da discutere. Resta però il fatto che, si poteva rispondere alle richieste della Fisb in altro modo, invece i Rioni e non solo, hanno preferito arrendersi e prendere, forse, la strada più facile. Sull’argomento abbiamo avvicinato alcuni personaggi da tempo nel mondo del Niballo e delle Bandiere. Giordano Gonnesi ex Capo Rione Rosso ed ex presidente Coop. dei...