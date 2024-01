I due gusti del Cisim: ’Crema’ e ’Cacao’

Primo appuntamento dell’anno del Cisim che aspetta il suo pubblico oggi per festeggiare la Befana con una serata eccezionale. Sul palco due gusti musicali: i Crema, gruppo nato dalla formazione de I Camillas, composto da Ruben (Vittorio “Toto” Ondedei), Michael (Enrico Liverani) e Theodore (Daniel Gasperini) e i Cacao.

A seguire djset di #iovivolapistola che tirerà fuori dalla calza un trash party come non l’avete mai visto prima, accompagnata da Dj Sirol.

Le porte di viale Parini apriranno alle ore 21 e l’inizio dei live sarà alle ore 22. Crema, formazione che nasce dalla band Camillas, sono un complesso musicale italiano senza particolari timori o pregiudizi.

Riconoscibili grazie al loro pop nervoso e distratto, che improvvisamente si accende per poi diventare dolcissimo. Sono in tre, basso chitarra batteria, tre voci, lineari come il profilo di un pentagramma di notte. La formazione vede suonare sul palco Ruben, Michael e Theodore. Cacao, sono un duo strumentale con base a Ravenna, formato nel 2013 da Matteo Pozzi e Diego Pasini.

Il loro suono rappresenta un originale amalgama di ossessività kraut, ritmi techno, l’aura bluesy e twang delle chitarre, sfumature afro e dub, insieme al bagliore pop e prog degli anni ‘80. Questa fusione convergente crea un delta sonoro in cui le convenzionali strutture musicali vengono decostruite, infettate e distorte. Dal Cisim ricordano che da quest’anno non è più necessaria la tessera per accedere allo spazio. Prevendite per l’appuntamento di questa sera disponibili su Dice. Il Centro Culturale Cisim si trova in viale Giuseppe Parini, 48 a Lido Adriano. Riparte dunque con un doppio live l’attività del locale.