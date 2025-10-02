I due talenti della Blu Atlantis Avis ai mondiali

Le acque della Marina di El Alamein in Egitto ospiteranno da martedì 8 ottobre i Campionati Mondiali di Nuoto Pinnato in acque libere. A rappresentare l’Italia ci saranno anche due giovani atleti della Società Blu Atlantis Avis Ravenna: Matteo Salvatori, specialista delle due pinne, al suo esordio in azzurro, dopo un incidente che ne aveva compromesso la stagione passata e Matteo Guerrini, velocissimo con la monopinna, alla sua quarta convocazione.

I due ragazzi, classe 2008, sono stati convocati in quanto campioni italiani 2025 delle rispettive discipline. Entrambi sono allenati dal coach Bruno Vandini e sono guidati dal direttore tecnico Marta Gianola, ex azzurri della specialità e profondi conoscitori del nuoto pinnato e delle tecniche di allenamento agonistico, con numerosi titoli all’attivo.

Guerrini sarà impegnato nei 1000 metri monopinna, nella staffetta 4x1000 e nella Elimination Race, gara che si svolge a eliminazione su una distanza di 150 metri ripetuti. Salvatori invece sarà impegnato nelle distanze di 1000 e 3000 metri con le due pinne.

La manifestazione, trasmessa in diretta su Cmas Tv, prevede la cerimonia di apertura il giorno 8 ottobre, mentre le competizioni si svolgeranno nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre, nelle acque della moderna Marina di El Alamein, un nuovissimo bacino collegato al mare aperto.