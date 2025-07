I fantasmi di Fanny & Alexander. Prima assoluta per ‘Ghosts’

Al fantasma non dovrebbe essere permesso di dimenticare che la sua unica possibilità di sopravvivere è nei racconti di quelli che lo hanno incontrato: parola della scrittrice e poetessa statunitense Edith Wharton, prima donna a ricevere il Pulitzer con il romanzo ‘L’età dell’innocenza’ nel 1921. È lei l’autrice dei racconti di fantasmi da cui prende le mosse il nuovo spettacolo di Fanny & Alexander, in prima a Ravenna Festival questa sera alle 21 al teatro Alighieri, nell’ambito del cartellone di ‘Ravenna Festival’.

In un ambiente evocativo, soprannaturale, fatto di suoni, luci e ombre, un uomo e una donna appaiono, scompaiono, sembrano inseguirsi e incarnano di volta in volta gli evanescenti personaggi delle cinque storie spettrali che a poco a poco ci raccontano. Tra apparizioni esplosive, colpi di scena e sottilissime inquietudini, i fantasmi di Edith Wharton ci interrogano su nostalgia, rimpianti, rimorsi, paura e amore per l’invisibile. Lo spettacolo è diretto da Luigi Noah De Angelis, autore anche di scene e luci, e vede in scena Andrea Argentieri e Chiara Lagani, che cura anche drammaturgia, costumi e traduzioni; le musiche sono di Luigi Ceccarelli. Tutto nasce dal lavoro di cura e traduzione italiana da parte di Chiara Lagani di alcuni racconti di Edith Wharton (raccolti nel volume ‘La finestra della signora Manstey e altri racconti’ appena uscito per Einaudi). In ‘Ghosts’ la compagnia Fanny & Alexander esplora quello spazio particolare, incerto, ambiguo della percezione del fantasma. "Abbiamo chiamato Luigi Ceccarelli, maestro e scultore di mondi sonori, per architettare una dimensione sonora panica che tenesse conto dei numerosi registri espressivi ed emotivi dell’epifania del fantasma" spiega la compagnia. A partire dalla registrazione di suoni apparentemente semplici, “poveri” – come l’emissione del respiro umano in uno strumento a fiato o singole note tenute – la partitura mira a farci sprofondare immediatamente in un altrove percorso da venti emotivi, ritmi inesorabili alternati alla delicatezza e sottigliezza di filamenti eterei.

Info. e prevendite tel. 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti spettacolo posto unico numerato 15 euro (ridotto 12); under 18 5 euro.

Al termine dello spettacolo, alle 22.45, la sala Corelli del teatro Alighieri ospita l’incontro fra la compagnia e il pubblico, con il coordinamento dello studioso e critico teatrale Rodolfo Sacchettini (ingresso libero).