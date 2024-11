I Federale stasera al Bronson

Al Bronson di Madonna dell’Albero (via Cella 50) arriva questa sera alle 21 una band lungamente attesa dell’attuale scena alt-rock statunitense, i Federale, da Portland, Oregon. Se Lee Hazlewood avesse fatto un disco con Nick Cave e avessero assunto Ennio Morricone per gli arrangiamenti, il nuovo album ’Reverb & Seduction’ suonerebbe proprio come i Federale.

Canzoni cupe e narrative, con un’attitudine cinematografica, si scontrano con i riferimenti stilistici del passato. Gli arrangiamenti delle canzoni spaziano tra i paesaggi gotici degli anni ’80 e le scorribande italiane sotto il sole cocente.

E per tutto il tempo il profondo e intenso richiamo della voce baritonale di Collin Hegna trascina gli ascoltatori attraverso foreste di archi e sintetizzatori. "Ho abbracciato pienamente le influenze goth degli anni ‘80 che si sono insinuate nelle nostre canzoni negli ultimi due anni e ho alzato il pedale del coro a Stun", dice il frontman Collin Hegna.

In apertura ci saranno i ’Città Deserta’, il nuovo progetto nato durante la pandemia dalle produzioni in studio di Luca Landi (sintetizzatori, chitarra elettrica, sassofono, voce) e Mattia Gabbrielli (basso, sintetizzatori, chitarra elettrica, piano, voce), oltre che dalle batterie e dalle percussioni di Fabio Ricciolo. Ingresso per assistere al duplice concerto: 10 euro.