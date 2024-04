I figli maschi danno pensiero sia da piccoli che da grandi, come sentenzia un vecchio detto: "Cvând ch’j è znén la ca la târma, cvând ch’j è grènd la ca la cróla". Quando i figli sono piccoli la casa trema per il chiasso e per il rincorrersi, quando sono grandi la casa crolla in senso figurato, per le eccessive pretese o per la cattiva condotta. Fortunatamente c’è la mamma che "l’è cvâla ch’la tén drèta la ca", è quella che tiene in piedi la casa, lamentandosi però con tutti della cattiva indole e ancor più del peggior comportamento dei figli: "A j ò un fiöl pió sgraziê ’d cl’étar" (Ho un figlio più disgraziato dell’altro). E a volte rafforza il concetto accomunandoli al marito: "J è tót i fiùl de su bab" (Sono del tutto figli del loro babbo).