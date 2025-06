I film sbarcano in pineta

Si riaffacciano anche nell’estate 2025 gli appuntamenti di Cinema Divino, e lo fanno con il ritorno in grande stile del del cinema d’autore e delle cineprese nel territorio ravennate. Uno degli eventi clou della stagione cinematografica estiva in equilibrio fra settima arte ed enologia vedrà infatti protagonista ‘Delta’, di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, film girato nelle zone umide del Delta del Po. Una affascinante proiezione proprio sui luoghi del set è dunque quella in programma il 27 giugno a Ca’ del Pino, immersi nella pineta di San Vitale: la serata è realizzata in collaborazione con il Parco del Delta. L’appuntamento, il secondo del calendario, sarà preceduto dall’evento inaugurale del 26 giugno a Casa Spadoni, in collaborazione con la tenuta Nasano, con la proiezione di ‘A complete unknown’, con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan: l’accoglienza per entrambi i film di giugno, come per tutte le altre proiezioni, è prevista alle 19.30, con l’inizio del film alle 21. Fra le proiezioni in programma a luglio ‘Perfetti sconosciuti’ il 7 luglio a La Giostra di Cervia, e il 28 luglio alla Torre di Oriolo, a Faenza, con il capolavoro di inizio millennio ‘Matchpoint’, pellicola appartenente alla stagione londinese di Woody Allen.

Ancora da definire i film in programma al Mar, a Ravenna, l’11 e il 25 luglio, al bagno ‘La dolce vita’ il 27 luglio e il 24 agosto, e a Faenza ai Monti Coralli il 23 luglio. Il 4 agosto si torna a La Giostra, a Cervia, con ‘Made in Italy’, con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, e il 25 agosto con ‘Gli anni più belli’. . Il 27 agosto teatro dello spettacolo sarà il Museo Carlo Zauli, mentre il 29 agosto all’agriturismo Trerè sarà proiettato ‘Romeo è Giulietta’, di Giovanni Veronesi.

f.d.