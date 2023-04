I fondi del Pnrr utili per rimuovere i ruderi industriali

Ah il Pnrr e i suoi fondi ... si sarebbero potuti utilizzare (anche )

per ripulire dai mille ruderi del nostro passato industriale le sponde del Candiano e la pialassa della Baiona, resitituendone così la bellezza miracolosa alla città.

Anna Maria Valli Spizuoco

Rifiuti in via Zalamella

rimossi martedì scorso

A proposito dell’articolo pubblicato sul Carlino martedì 11 aprile, Hera intende volevo informarvi che la segnalazione degli abbandoni in via Zalamella ci era arrivata domenica 9 aprile e il servizio, già pianificato per martedì 11, è stato regolarmente eseguito. Ricordiamo che la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti mira ad aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, risorse preziose per l’ambiente. Come già precisato nell’articolo gli ingombranti possono essere ritirati a domicilio tramite i propri canali di contatto (per le utenza domestiche 800-999 500 e per le imprese il numero verde 800-999 700, numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) oppure si possono portare in stazione ecologica con mezzi propri, ottenendo così uno sconto sulla Tari.

Ufficio stampa di Hera