"I fondi servono per prevenzione e manutenzione"

"L’attenzione del governo nei confronti dell’Emilia Romagna si conferma anche oggi con la visita del presidente del Consiglio assieme al presidente della Commissione europea. Oggi vengono stanziati e sbloccati ulteriori 600 milioni di euro derivanti da un accordo fra Governo e Regione e 1,2 miliardi del Pnrr". Lo scrive Alberto Ferrero,

coordinatore provinciale Fratelli d’Italia e capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Questi ultimi – continua – serviranno sia alla ricostruzione che per opere di prevenzione, quelle che purtroppo sono mancate negli ultimi 40 anni. Ricordiamo, infatti, che parlare di cambiamento climatico senza fare niente è soltanto ipocrita e, se la Romagna avesse avuto fiumi puliti ed il territorio avesse avuto la giusta manutenzione, i danni sarebbero stati molto più contenuti. Oggi, sentire il sindaco criticare l’arrivo di 1,2 miliardi per opere di prevenzione è quantomeno dissonante. Se poi ricordiamo che il nostro territorio è fragile, le opere di prevenzione mancano e si continua a cementificare all’inverosimile, l’arrivo di questi fondi finalizzati alla prevenzione ed alla manutenzione del territorio andrebbero accolto col favore di tutti. Infine se il denaro stanziato dal Governo, oltre 4 miliardi, fatica ad arrivare a chi giustamente ne ha diritto, ricordo che la piattaforma Sfinge è regionale. Quindi se si vuole realmente velocizzare, sarebbe meglio criticare di meno e sollecitare tutti, anche i “compagni” di partito a fare il loro, magari in regione".