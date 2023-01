I forni alle prese con l’energia alle stelle "Abbiamo alzato i prezzi, ma non basta"

Nuovo anno, vecchi problemi. E il grande problema dei fornai, tra le attività che più di tutte necessitano di energia per lavorare, è il prezzo astronomico delle bollette. Negli ultimi mesi sono due le attività che hanno chiuso e la situazione è critica. Ne abbiamo parlato con Giancarlo Ceccolini, presidente nazionale della Federazione dei panificatori italiani nonché già presidente del sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ravenna e fondatore dell’attività CeccoliniBio.

Ceccolini, che anno è stato per la categoria?

"Drammatico. Ora Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha preannunciato un aumento del 23,3% per i consumi di dicembre, nelle bollette che arriveranno a gennaio. Questo ha destato un allarmismo senza precedenti".

Siete preoccupati?

"C’è molto timore e non è infondato".

Il prezzo del gas si è abbassato, eppure le bollette no...

"Sì, le notizie dicono così. Forse il prezzo scenderà a febbraio? Speriamo".

I costi in questi mesi si sono alzati per tutti, famiglie comprese. Avete visto una flessione nelle vendite?

"No. Nonostante tutto per il momento non abbiamo rilevato grosse disaffezioni da parte della clientela. Quello che è drammatico è che il prezzo del pane, pur essendo stato ritoccato, non riesce a coprire il gravame dei costi che si sono aggiunti per materie prime, energia... Solo la materia prima è cresciuta complessivamente del 50%. Probabilmente prima o poi saremo costretti ad alzare i prezzi pareggiandoli ai rincari per rimanere sul mercato, e a quel punto potremmo perdere clientela perché la crisi c’è per tutti".

Negli ultimi mesi molti fornai hanno adottato tecniche ’salva energia’ per cercare di risparmiare. Anche lei?

"Dire di spegnere la luce in bagno è una presa per i fondelli. Abbiamo bisogno di lavorare e l’energia che serve è quella, non è che prima fossimo degli spreconi. O si prendono misure concrete, che possono anche prevedere la conversione degli impianti di cottura dal metano ad altre fonti di energia... Ma è un processo lungo che prevede investimenti e un sostegno, anche da parte del governo".

C’è un contatto col governo nel tentativo di ottenere degli aiuti?

"Nell’ultima finanziaria era stato presentato un emendamento che prevedeva anche un sostegno alle aziende di panificazione, ma l’accelerata data a quella legge ha escluso tutti gli emendamenti, compreso il nostro. Ora stiamo cercando un contatto con i ministri e i ministeri di competenza per avere qualche risposta e qualche piccolo sostegno".

Sara Servadei