I fratelli Baraldi all’Alighieri

Prosegue la rassegna ’Autunno musicale’ organizzata da Emilia-Romagna Concerti. Oggi alle 17, nel ridotto del teatro Alighieri di Ravenna, si esibirà il duo formato dal violinista Demian Baraldi e dal violoncellista Dylan Baraldi. I due fratelli eseguiranno il ’Duetto KV 423’ di Mozart, la ’Sonata per violino e violoncello’ di Ravel e i ’Pezzi per violino e violoncello op. 39’ di Glière.

I fratelli Baraldi (nella foto a fianco) sono vincitori di numerosi premi e riconoscimenti e suonano insieme fin da bambini. Uniti nella ricerca musicale, affrontano repertori sempre diversi con un occhio attento rivolto alla ricerca di musiche poco frequentate. Hanno recentemente debuttato al Ravenna Festival e hanno all’attivo numerosi concerti su palcoscenici internazionali (Austria, Germania, Cina, Norvegia, Usa).

Demian Baraldi (violino) ha debuttato come solista al Teatro alla Scala di Milano, in occasione del concerto della scuola di ballo dell’Accademia dello stesso teatro. È stato rappresentante italiano dell’Euyo, selezionato da Claudio Abbado, e ha suonato in sale come la Royal Albert Hall, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Ncpo di Pechino, diretto da Manfred Honeck, Christoph Escenbach, Vassilij Petrenko e Vladimir Ashkenazy.

Dylan Baraldi (violoncello) si è perfezionato con Enrico Bronzi al Mozarteum di Salisburgo e con Marc Coppey al Conservatorio Nazionale di Parigi. Nel 2019 è stato uno dei due violoncellisti selezionati per l’Euyo Chamber Academy. Si esibisce spesso con la Young Musicians European Orchestra.