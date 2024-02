I fratelli Tedde e i segreti del cinema

Domani alle ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. Si parlerà di come “Fare Hollywood in Romagna”: i fratelli Alessandro e Francesco Tedde parleranno delle avventure della produzione indipendente internazionale dal centro di Ravenna alle metropoli del mondo. Alessandro e Francesco Tedde sono produttori cinematografici e Antropotopia, la loro società di produzione, sviluppa e realizza film e documentari in co-produzione internazionale con diversi paesi tra i quali Giappone, Stati Uniti, Egitto e paesi membri dell’Unione Europea. Alla produzione Antropotopia affianca attività a sostegno di giovani esordienti. Per esempio organizza ogni anno RAVENNA48, il concorso per videomaker della durata di 48 ore, e La Palestra del Cinema, laboratorio pratico-teorico. Si rivolge anche a scuole e accademie per la formazione e la ricerca di giovani e voci innovative.