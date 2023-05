I frontisti del Senio sul piede di guerra "Argini abbassati per fare la ciclovia"

Non solo Faenza: nella terribile notte tra martedì e mercoledì l’argine si è rotto anche a Castel Bolognese. La falla nel Senio è stata riparata velocemente, ma un’altra si è aperta ieri notte, senza conseguenze. "È venuto giù un pezzo della sommità dell’argine, forse eroso dall’acqua nei giorni scorsi – racconta uno dei residenti della zona, Carlo Melandri –. Ora però il livello del fiume per fortuna è basso".

Il Senio, in compenso, era da tempo al centro delle attenzioni dei residenti. Un paio di settimane fa è stata inaugurata la ciclovia sugli argini e diversi residenti sostengono che ne fosse stata ’limata’ la sommità per allargare il percorso, perdendo 2530 centimetri. "Temiamo che questo intervento abbia indebolito gli argini – spiega Melandri –. Ciò che noi ora chiediamo è che vengano innalzati e che si faccia una maggiore manutenzione". Melandri, assieme a un gruppo di frontisti del fiume, si è mosso anche con un avvocato negli ultimi anni. La realizzazione della ciclovia ha infatti comportato l’esproprio di diversi terreni privati. "Tre anni fa si iniziò a parlare della ciclovia e noi abbiamo avanzato una serie di perplessità – prosegue – ma la giunta comunale non ci ha mai voluto parlare". "Abbiamo chiesto più volte di non far abbassare l’argine – dice anche Victor Berzoi, la cui casa è la più vicina al punto in cui il Senio ha rotto la sponda –. Inizialmente l’argine sull’altro lato era più basso perché di là c’è la cassa di espansione. Ora però sono praticamente alti uguali". Il sindaco di Castello Luca Della Godenza non commenta: "Questo non è il momento di fare polemica".

Berzoi ne approfitta per fare appello a chiunque possa aver trovato il suo cane, un segugio italiano rosso fulvo: "Ne avevo tre, ma l’acqua è arrivata così velocemente che sono riuscito a metterne in salvo solo due. Il terzo l’ho visto sparire trascinato dall’acqua. Poi siamo scappati".

Per l’emergenza a Castel Bolognese è stata ospitata la colonna mobile della Protezione civile regionale nel campo sportivo Bolognini: per questo fino a domani sono sospese tutte le attività sportive.