I funerali di Galli in forma privata

Non si ferma il cordoglio per la morte di Alessandro Galli, storico presidente del Baracca Lugo che tanti successi ottenne fra fine anni ’80 e anni ’90 e che arrivò in serie C1, lanciando un tecnico come Alberto Zaccheroni. Tante le testimonianze apparse anche sui social. Galli aveva 83 anni e lascia la moglie Renata e i figli Davide e Matteo.

Domani all’ospedale di Lugo sarà esposto il feretro a partire dalle 8. Lunedì si svolgeranno invece i funerali, che saranno in forma strettamente privata.