I furbetti della benzina Pieno a spese dei vigili, rimborsano 600 euro

Nel medioevo si diceva ’il gioco non vale la candela’ perché la posta in gioco era più bassa del costo della candela per tenere illuminata la taverna la sera. L’antico adagio, a quanto pare, non è stato preso in debita considerazione da una famiglia che, dopo avere trovato a terra la carta carburante smarrita da un vigile urbano, ha pensato di utilizzarla per fare il pieno. Incurante, tuttavia, delle telecamere del distributore che hanno ripreso ogni fase, dal rinvenimento della tessera, alle varie erogazioni di benzina per un totale di 74 euro. Somma tutto sommato esigua, soprattutto a fronte dei 600 euro che hanno dovuto sborsare al Comune di Ravenna affinché ritirasse la costituzione di parte civile. Solo in questo modo una 53enne di Ravenna, difesa dall’avvocato Laerte Cenni, ha potuto patteggiare una pena a 3 mesi e 20 giorni e il compagno 52enne chiedere i lavori di pubblica utilità tramite messa alla prova. La sola che è stata assolta – difesa dall’avvocato Massimo Martini unitamente al figlio –, ieri mattina davanti al Gup Corrado Schiaretti, è stata la suocera 70enne, in quanto ignara della provenienza illecita di quella tessera.

L’11 giugno del 2021, nel distributore di benzina dell’Esp di Ravenna, un’addetta alle pulizie in quei giorni in servizio all’Ipercoop aveva trovato una carta carburante con tanto di codice pin, intestata al comune di Ravenna. All’interno del porta tessera vi erano logo e scritta Polizia Locale, nonché la targa di un veicolo: da qui la prima accusa di furto, oltre a quella successiva di indebito utilizzo, poiché c’erano tutti gli elementi per poter restituire l’oggetto al legittimo proprietario, vale a dire un agente che pochi minuti prima l’aveva persa. L’indagine era nata dalla conseguente denuncia di smarrimento. Visionando i filmati delle telecamere del distributore, infatti, era stato possibile notare che l’agente l’aveva appoggiata sul tetto della macchina di servizio, ripartendo dopo avere effettuato il rifornimento, ma dimenticando di recuperarla. Qualche ora dopo le telecamere avevano ripreso una donna, con divisa da lavoro e scritta di un’impresa di pulizie, mentre rinveniva a terra la tessera smarrita. Allontanatasi a piedi, era poi tornata con la propria auto, una Panda, effettuando un rifornimento di benzina verde dopo avere infilato una tessera nella colonnina del self-service.

Avendo selezionato un importo superiore a quello necessario, il carburante in eccesso lo aveva messo in una tanica, utilizzata anche per successivi rifornimenti. A questo punto era entrato in gioco anche il compagno. Informato del fortunoso ritrovamento, il 52enne aveva consegnato la tessera alla madre, in cambio di 20 euro, dicendole che era in uso alla fidanzata come benefit sul lavoro. Madre e figlio si erano così recati allo stesso distributore, ma poiché l’auto della pensionata era alimentata a diesel e la tessera abilitata solo per la benzina, il rifornimento non era andato a buon fine, tanto che i filmati riprendono la 70enne mentre rimedia all’inconveniente infilando una banconota. Il figlio stesso, interrogato e ammettendo i propri addebiti, aveva scagionato la madre, che oltre dell’illecito utilizzo rispondeva anche di ricettazione. Per la 70enne la difesa ha fatto leva anche sul fatto che non lei ma solamente il figlio – come rivelano i filmati – maneggiava la carta, rendendola all’oscuro di tutto e dell’intestazione che recava.

Lorenzo Priviato