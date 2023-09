I Gardini si riprendono Ravenna. Il nipote di Raul punta sul calcio. La favola della dynasty coi Cipriani

Ignazio Cipriani, nipote del notissimo Giuseppe Cipriani che nel 1931 aprì a Venezia l’Harry’s Bar e figlio di Eleonora Gardini, la primogenita di Raul (‘il Corsaro’, scomparso 30 anni fa) e di Idina Ferruzzi, sarebbe pronto a rilevare entro brevissimo tempo il 71 per cento delle quote della società di calcio Ravenna Football Club, che milita in serie D, per poi passare al controllo totale entro la fine dell’anno o della stagione calcistica.

Al momento si tratta di indiscrezioni che il presidente del club giallorosso, Alessandro Brunelli, non conferma né smentisce e si limita a dire che "il compito di questa società è sempre stato, e rimane, quello di dare un futuro consolidato alla squadra". Certo che a Ravenna, una città in cui, è bene dirlo, lo sport del pallone non ha mai avuto un seguito esagerato, neanche ai tempi della serie B con Daniele Corvetta, la notizia di un possibile ripresentarsi sulla scena cittadina di una persona che richiama alla memoria l’indimenticato Raul Gardini ha subito destato vasto interesse.

Oltretutto Ignazio Cipriani, che con il fratello Maggio gestisce un impero internazionale sul fronte del ‘food & beverage’ facente capo alla ‘Cipriani Ita’ con sede in Lussemburgo, con Ravenna ha sempre avuto un rapporto particolare che con il tempo si è consolidato. Tanto che nel 2013 quando lui e la modella inglese Jamie Elizabeth Gunns decisero di sposarsi, da New York, loro dimora abituale, scelsero il municipio di Ravenna come luogo per dire ‘sì’. Li sposò il vicesindaco Giannantonio Mingozzi: "Ignazio è una squisita persona, come la mamma, Eleonora Gardini, con la quale ho mantenuto contatti. E anche con Ignazio ci siamo rivisti, a New York, nel 2015, alla Columbia University e anche successivamente. Mi fece visitare il cuore operativo del fronte ‘beverage’ del suo impero, al terzo piano del grande edificio che ospita anche la Borsa di Wall Street".

Non è la prima volta che il pallone compare nel perimetro degli interessi di chi, direttamente o per matrimonio, ha fatto parte delle famiglie Gardini e Ferruzzi.

Nel passato lontano il calcio entrò con il matrimonio, il 4 luglio ‘93, di Allegra, figlia di Franca Ferruzzi (cognata di Raul): quel giorno Allegra sposò Alfio Marchini, nipote dell’omonimo, notissimo nonno, costruttore romano per lunghi anni presidente della Roma. Ma al gruppo Ferruzzi si deve anche il grande exploit per lo sport più seguito a Ravenna, la pallavolo. Fu con l’acquisizione del gruppo Montedison, che in pancia aveva il quotidiano il Messaggero: poiché, approdando a Ravenna, il giornale aveva bisogno di promozione, Carlo Sama, (ancora per poco braccio destro di Raul) ne fece lo sponsor sia della squadra maschile di volley che si chiamò appunto Messaggero Volley (protagonista in tre anni, dal 1991 al 1994, di una serie di successi strepitosi), sia di quella femminile, la plurivittoriosa Messaggero Olimpia Teodora.