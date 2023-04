I ‘gemelli’ mettono le mani in pasta

Oltre alla Fiera dell’Agricoltura, il weekend appena concluso a Riolo è stato caratterizzato anche dalla presenza di due delegazioni straniere, da Oberasbach (Germania) e Avranches (Normandia). Se con Oberasbach è stata l’occasione per festeggiare i 15+3 anni di gemellaggio (15 anni si sarebbero dovuti svolgere nel 2020 rimandati a causa del Covid), con la città di Avranches si è svolta la cerimonia ufficiale per la firma del patto di amicizia, già approvato dai rispettivi Consigli comunali nel 2018. Sono state anche inaugurate le due rotonde in centro (una per la città di Oberasbach in via Don Giovanni Costa e quella per la città di Avranches in via Scalini – Einaudi). Durante il fine settimana, inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto Alberghiero e con le prof Venturi ed Emiliani, il gruppo è stato invitato a una dimostrazione da parte degli studenti di cucina dei piatti tipici locali (piadina e tagliatelle al ragù) e ha avuto anche l’occasione per “mettere le mani in pasta” e provare a realizzare qualche ricetta.