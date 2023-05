I genitori di Laura Pausini al lavoro

Anche i genitori di Laura Pausini intenti a pulire il fango. Solarolo, il paese natio della famosissima cantante, è stato colpito in modo particolarmente duro dall’alluvione: nei giorni scorsi il sindaco stimava 4.000 alluvionati sui circa 4.500 residenti. Ieri la stessa Pausini ha postato su Instagram una foto dei genitori intenti a spalare il fango: "Mamma e babbo. 75+78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai". Giovedì sempre la cantante aveva scritto che "anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando è successo tutto erano vuoti".