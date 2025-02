"I genitori possono guardare quei verbali"

Non potranno accedere ai verbali del consiglio di classe di tutti gli anni nei quali il loro figlio ha fin qui frequentato l’istituto lughese. Né potranno avere gli atti che riguardano le procedure di mobilità e di assegnazione dei docenti per l’anno 2024 e 2025. Potranno però ottenere i verbali del collegio docenti attraverso i quali la scuola aveva determinato i criteri di assegnazione delle classi agli insegnati. Così ha deciso il Tar di Bologna attraverso una sentenza pubblicata nei giorni scorsi in merito a un braccio di ferro amministrativo alimentato dai genitori di uno studente minorenne i quali avrebbero voluto che per loro figlio fosse riconosciuto il principio di continuità dell’insegnante di sostegno introdotto da una norma entrata in vigore a luglio.

Il loro desiderio, immaginiamo comunque a tanti altri genitori in situazioni analoghe, è insomma che il ragazzino sia seguito dallo stesso insegnante dell’anno precedente. La richiesta principale è dunque quella arrivare all’annullamento della nota con la quale a novembre l’istituto aveva ritenuto di non applicare il principio della continuità a causa della mancata adozione del decreto da parte del ministero.

Nel ricorso, contro ministero e ufficio scolastico regionale, figurava anche la richiesta di accesso ad alcuni atti. Una richiesta solo parzialmente esaudita dai giudici bolognesi: per accedere a documenti "non soggetti a pubblicazione", sarebbe forse stato necessario specificare esattamente quali. Mentre per i verbali del collegio docenti, può essere compiuto un "accesso generalizzato" senza cioè "particolare motivazione".

Per quanto riguarda la questione principale, alcune settimane fa il caso era passato attraverso una specifica ordinanza nella quale i giudici avevano detto no alla misura cautelare chiesta dai genitori dello studente: e cioè in attesa di andare nel merito della questione, si continuava con la nuova insegnante. Due le ragioni che avevano portato a questa scelta: da un lato il "principio della continuità dell’insegnante di sostegno" introdotto da una apposita norma del maggio scorso ed entrato in vigore il 31 luglio, non può "allo stato trovare applicazione per l’anno scolastico 2024/2025" a causa della "mancata adozione del decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito". Dall’altro nella relazione psichiatrica stilata a inizio dicembre, il ripristino del rapporto con la precedente insegnante di sostegno viene inquadrato come "particolarmente indicato" senza nessun riferimento più specifico.

La corte bolognese aveva poi specificato che se anche il principio della continuità dell’insegnante di sostegno non può essere ancora applicato, nel ricorso figuravano comunque elementi che meritano considerazione: vedi una motivazione che, nella vicenda lughese, sarebbe mancata. Tuttavia la relazione psichiatrica non aveva dato conto di un "particolare disagio" del ragazzo.