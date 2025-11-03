I genitori rendono bella la scuola. Piastrelle colorate alla Codazzi

Passando davanti alla sede della scuola Codazzi Gardenghi in via Melandri a Lugo è possibile vedere una scritta, che riporta la doppia intestazione della scuola, realizzata in piastrelle dipinte e smaltate apposte direttamente sul muro, intonaco che poi è stato dipinto. È l’ultima opera che rende omaggio a una scuola i cui lavori di sistemazione sismica sono finiti da poco. Si tratta anche di un progetto che era stato pensato oltre 5 anni fa e che grazie alla testardaggine di genitori e insegnanti è riuscito a vedere la luce, nonostante una pandemia e due alluvioni abbiano cercato di mettere i bastoni tra le ruote. "’Piastrelle a regola d’arte’ era un progetto di plesso che ha coinvolto tutte le classi della scuola - spiegano i diretti interessati -. È stato presentato nel ptof 2019/2020 e ha previsto la decorazione delle piastrelle con smalti per rivalutare esteticamente la scuola. Causa pandemia e alluvione si era tutto bloccato, ma poi la perseveranza, l’aiuto e la collaborazione di chi ci ha creduto, ha permesso la realizzazione della scritta e la verniciatura. Ci piacerebbe continuare ad abbellire e colorare la scuola negli anni a venire". I materiali utili per la realizzazione dell’opera sono stati forniti da Rustichelli Color. La scuola, nel corso dell’estate, è stata oggetto di un’importante opera di miglioramento sismico dell’edificio principale, quello più vecchio, il cui affaccio è proprio su via Melandri. Lavori che si sono svolti nel corso dei mesi estivi per non andare a interferire con la didattica. L’edificio in questione risale agli anni ‘60, mentre altre ali del plesso sono state aggiunte nei decenni successivi. L’intervento che si è svolto ha portato il coefficiente di adeguamento sismico allo 0,70, dallo 0,47 di partenza, superando così la soglia minima di 0,60 stabilita per legge. Lo stanziamento di bilancio per l’esecuzione di questi lavori straordinari è stato di 260 mila euro. Soldi derivanti da oneri di urbanizzazione. La fine della parte più invasiva dei lavori è coincisa con l’inizio delle lezioni, permettendo così una convivenza pacifica con le ultime parti del cantiere. Nel frattempo il Comitato genitori ha potuto riprendere in mano il vecchio progetto delle piastrelle portandolo a termine. Ora la scuola è anche più accogliente per tutti i bambini, insegnanti e genitori che la frequentano, in attesa che le decorazioni possano estendersi anche ad altri muri dello stesso edificio.

Matteo Bondi