I gialli delle donne morte. Paola uccisa da un malore: "Il marito non c’entra"

Un giallo risolto nel giro di un paio di giorni. Paola Bolognesi, la 61enne insegnante e allenatrice di pallavolo trovata deceduta la vigilia di Natale nel suo letto dell’appartamento di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, non è stata uccisa. Non c’entra il marito, il 54enne cubano Miguel Soto Romero, indagato dalla Procura per omicidio volontario e che ora attende un provvedimento di archiviazione. L’esito dell’autopsia, eseguita ieri mattina all’ospedale di Lugo, sembra perentorio: un attacco cardiaco legato a pregresse patologie. Per il risultato definitivo, occorrerà che entro 60 giorni il medico legale incaricato dal Pm Raffaele Belvederi depositi i risultati dell’esame: ma a questo punto lo scenario di un decesso per cause naturali si impone a tutte le altre ipotesi. Dissequestrati casa, auto e telefoni.

Quanto raccontato durante un interrogatorio notturno di tre ore dal marito, ex militare castrista e in Italia cuoco stagionale in riviera, ha trovato riscontro. Dormivano in stanze separate, Paola il giorno prima aveva fatto cure termali e la sera una camminata. Lui era rimasto a casa ad accudire l’anziano suocero. Nessun litigio, nessun dissapore di natura economica. Era andato a letto alle 21 e alle 22 già dormiva. La mattina del 24 ha sentito la sveglia della moglie che continuava a suonare, l’aveva puntata alle 7 per andare a camminare. Corso a vedere, l’ha trovata priva di vita, supina, un braccio proteso fuori dal letto e sul comodino l’apparecchio per misurare la pressione. "Paola e Miguel andavano d’amore e d’accordo, vivevano l’uno per l’altro: non fosse stato così , lui se ne sarebbe tornato a Cuba", spiega l’avvocato Franco Randi, che tutela l’uomo indagato ed era amico di entrambi.

Risolto un mistero, sempre a Ravenna scende l’ombra di un secondo: una donna di 65 anni, Gloria Scaioli, è stata trovata morta verso le 23 di mercoledì dal suo ex compagno sulle scale del suo appartamento di Torri di Mezzano, frazione alle porte della città. L’uomo, secondo quanto da lui stesso riferito, l’ha poi adagiata su un divano e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e il personale del 118. La presenza di alcuni segni sul collo ha spinto la Pm di turno Angela Scorza a fare intervenire il medico legale il quale, verso le 4, ha però ricondotto i segni ritenuti sospetti a macchie ipostatiche legate a fisiologici meccanismi post-mortem: il decesso risaliva infatti a circa una ventina di ore prima dell’allarme. La Pm, per sgombrare il campo da ogni dubbio residuo, ha comunque ritenuto di dovere disporre un’autopsia. Il conseguente fascicolo non contiene per ora indagati.