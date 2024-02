I Giardini Speyer al setaccio. Recuperata cannabis nascosta. Nei guai quattro persone

Poco meno di 34 grammi di cannabis recuperati, quattro persone segnale alla prefettura in qualità di consumatori di sostanze stupefacenti, una contestazione per ubriachezza molesta e una denuncia per guida con una patente falsa. Questi i risultati dei controlli effettuati in questi giorni ai giardini Speyer e nell’area della stazione dalla Polizia Locale di Ravenna con il supporto dell’unità cinofila proveniente dal Comando Polizia Locale di Riccione. Sono state 17 le persone identificate, di cui 15 straniere. Agli Speyer sono stati recuperati 33,43 grammi di cannabis, avvolti nel cellophane e nascosto in un cespuglio. Al termine delle verifiche, 4 persone, di origine gambiana, senegalese, nigeriana e guineana, sono state segnalate alla Prefettura quali consumatori di sostanza stupefacente e sanzionate per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana; ad un cittadino, originario del Gambia, è stata contestata la violazione prevista dall’art. 688 del codice penale per ubriachezza manifesta in luogo pubblico e disposto un ordine di allontanamento.

Venerdì pomeriggio in zona Stazione, gli agenti hanno fermato un veicolo guidato da un 52enne, senegalese, che ha esibito una patente italiana che ha subito insospettito i poliziotti. I sucessivi controlli effettuati al Comando hanno evidenziato che il documento mostrato era falso e che l’uomo era sprovvisto di patente. Dopo le procedure di identificazione, l’africano è stato denunciato per il reato di falsificazione di documento (sequestrato) e per omessa esibizione del permesso di soggiorno. A suo carico è stato elevato anche verbale per violazione al codice della strada, per guida senza patente, che prevede la sanzione di 5mila euro e il fermo del veicolo per tre mesi.