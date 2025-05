I giochi di parole di Bartezzaghi chiudono oggi ScrittuRa Festival

Stefano Bartezzaghi chiude oggi la XII edizione di ScrittuRa Festival con i giochi di parole.

Alle 21, al teatro Binario di Cotignola, Bartezzaghi intratterrà i presenti con ’Le parole fanno il solletico’ (Salani), un divertente gioco linguistico che esplora cosa succederebbe se i modi di dire diventassero improvvisamente veri. Un incontro che promette di stimolare il nostro immaginario e di farci riflettere sulla bellezza e sull’ironia del linguaggio.

Bartezzaghi, in collaborazione con Daniel Pennac, guiderà il pubblico presente all’iniziativa in un mondo dove le parole non sono solo espressioni, ma anche realtà da esplorare in modo ludico e sorprendente. Bartezzaghi si confronterà con Matteo Cavezzali.

Bartezzaghi, laureato con una tesi sulle strutture semiotiche dei giochi enigmistici, tiene dal 1987 una rubrica di giochi di parole (‘La posta in gioco’) con i lettori del supplemento de ‘La Stampa’, ‘Tuttolibri’. Nel 1995 ha collaborato con la rubrica ‘Le città in visibilio’ al programma radiofonico ‘Appunti di volo’ (Radio Tre), in un ciclo condotto da Enrico Morteo e dedicato ai luoghi urbani.

Ha pubblicato e curato vari libri sui giochi di parole (‘Accavallavacca’ e ‘Anno Sabbatico’, Bompiani, 1992 e 1995; ‘Sfiga all’OK Corral’, Lezioni di enigmistica’ e ‘Incontri con la Sfinge’, Einaudi, 1998, 2001 e 2004). Collabora con ‘La Repubblica’ e cura la rubrica di giochi ‘Lessico e nuvole’ sul Venerdì de ‘La Repubblica’. Si dedica anche all’attività di critico televisivo per il periodico ‘L’Espresso’.

Ancora: Dal 2010 insegna Semiotica dell’enigma presso l’Università IULM- Libera Università di Lingue e Comunicazioni.

Nel 2011 ha curato la nuova edizione tascabile di ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’ per la casa editrice Salani e sempre per Salani ha pubblicato il libro ‘Sedia a sdraio’.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Altre informazioni sull’iniziativa collegandosi al sito www.scritturafestival.com