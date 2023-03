I giorni antichi e felici del mese di marzo

Siamo giunti ormai a marzo con il tempo sempre più imprevedibile, e lo sanno bene i contadini che completano i lavori di potatura, e la concimazione con letame corretto con perfosfato, se non si è fatto nel periodo invernale. Ma in questo periodo si effettuano anche le piantagioni degli alberi fruttiferi e la potatura di peschi, albicocchi, ciliegi, dei peri e dei meli, risorse e vanto della nostra terra. E anche l’orto ha le sue esigenze: si possono seminare tutti gli ortaggi ad eccezione però dei fagioli. Si trapiantano cappucci, cavoli, cipolle, fragole. Una volta i contadini pulivano le stalle con frizioni di acqua e sapone e combattevano così i pidocchi dei bovini, ma oggi vi sono mezzi più moderni. Questo periodo coincide con la Quaresima e, a metà di questa, si festeggiava la Segavecchia. Quel giorno è di nuovo carnevale e, secondo la tradizione, si può rompere quel digiuno imposto dalle norme del calendario liturgico cristiano. Un grosso fantoccio viene portato in trionfo in mezzo alla piazza e condannato a morire segato a metà, simbolo anche della fine del lungo inverno ed attesa della primavera. Una volta, specie nelle piazze di Cotignola e di Forlimpopoli, segando la vecchia a metà usciva dal suo corpo frutta secca e dolci che i ragazzi facevano a gara per appropriarsene.

Mi risulta che ai tempi del potere temporale del papato qui in Romagna, occorreva il passaporto per assistere a tale avvenimento, ma ormai questa festa è in disuso. Assieme alla Segavecchia, c’era il gioco della pentolaccia (la pignataza), dove ragazzi bendati dovevano rompere con un bastone la pentola, e chi vinceva, guadagnava il contenuto che vi era dentro. Questi erano i divertimenti dei ragazzi di un tempo passato, oggi meno proponibili. Ma il mese di marzo con le sue proverbiali pioggerelline, favorisce l’esplosione della natura, con i fossati contornati di viole e lo spuntare di erbe e fiori che gli amanti – quelli più romantici – portavano alle loro ragazze, magari con la serenata sotto le finestre. Marzo è anche il mese delle focarine (al fugaren) con le quali si bruciano gli sterpi delle potature. Tuttavia, attorno a quel fuoco i giovani cantavano e danzavano, ed anche lì nascevano brucianti amori in ambienti poveri, ma di sana allegria. Altri tempi, diciamo sempre, che molti, specie quelli avanti con l’età, rimpiangono come i giorni più felici.

Nevio Spadoni