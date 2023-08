I giorni bollenti del Cocoricò Il film all’arena di Bagnacavallo

Tornano all’arena delle Cappuccine gli incontri con gli artisti nell’ambito della rassegna “Bagnacavallo al cinema”. Stasera, in occasione della proiezione di ’Cocoricò tapes’, saranno infatti ospiti dell’arena il regista del film Francesco Tavella e Luca Nervegna e Giacomo Benini per ’La furia film’.

Il film ripropone visioni e suoni di quel rito collettivo che fu il locale riccionese Cocoricò. La storia è raccontata anche attraverso i filmati inediti di quegli anni, i racconti dell’ex direttore artistico Loris Riccardi e dei frequentatori del locale. Un viaggio visivo e sonoro contaminato dagli eventi che hanno segnato la fine del millennio.

La proiezione inizia alle 21.30. L’arena si trova in via Berti 6. Questi i prezzi dei biglietti per la stagione 2023: Intero (film extraeuropei): 6 euro (ridotto 5) Prezzo unico: 3,50 euro (film italiani ed europei).