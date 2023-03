I giorni caldi nel 1999 dell’aeroporto di Pisignano

I decolli degli F-15C americani dall’aeroporto San Giorgio di Pisignano di Cervia avvenivano a qualsiasi ora del giorno e della notte e fin dai primi giorni di guerra, il venerdì 26 marzo, due degli aerei impegnati nelle operazioni furono coinvolti in un attacco contro due Mig serbi nello spazio aereo fra Serbia e Bosnia. I due aerei serbi vennero abbattuti dai missili Aim 120C in dotazione agli F 15C. Non era la prima volta che l’aerobase di Pisignano si trovava coinvolta in un conflitto: nel 1995, durante gli interventi militari nel conflitto nella ex Jugoslavia, l’aeroporto ospitava i Mirage francesi.

A cura di Carlo Raggi