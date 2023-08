I giorni dei pomodori rossi

Questi sono i giorni del trionfo dei pomodori che spiccano ovunque per il colore rosso acceso e per il largo consumo: apprezzati in insalata, cotti in graticola o trasformati in salse. Tanto che di qualcosa che entra dappertutto o di qualcuno che vuol sempre dire la sua, si dice: "L’è coma la pandöra" (È come il pomodoro). È così; in dialetto il pomodoro è detto al femminile, riferito sia alla pianta che al frutto. Come confermano i primi versi della poesia "L’amor dal pandôr" di Aldo Spallicci: "Rossi a gli era al pandôr coma bandir ch’ a’l rimpeva la man, la man dl’arzdóra, ch’la li punset sora la têvla in cà" (Rossi erano i pomodori come bandiere che riempivano la mano, la mano della reggitora, che li posò sopra la tavola in casa).