I giorni dell’alluvione nei disegni dei bimbi

A due anni dal disastro, oggi la Bottega Bertaccini di Faenza presenta il libro ’I bambini e l’alluvione’ (ore 17.30)

Il volume (Egaf Edizioni), con prefazione di Carlo Lucarelli, nasce dal lavoro delle autrici, Raffaela Paladini, Laura Vella, Alessandra Cocchi, psicologhe volontarie della associazione, che hanno operato sul campo durante l’emergenza, raccontando la loro esperienza e presentando i disegni raccolti durante attività e laboratori con bambini, nel mese successivo all’evento catastrofico. Le autrici spiegano in modo divulgativo il ruolo della psicologia dell’emergenza in momenti di crisi e disastri naturali, aiutando i lettori a comprendere i meccanismi psicologici che si innescano durante e dopo un trauma. In particolare, il libro esplora come i bambini possano esprimere le loro emozioni attraverso il disegno.