I giorni in cui andare dall’innamorata

Un tempo il corteggiatore di una ragazza veniva ammesso dai genitori di lei a "fare l’amore in casa", ma era solo un modo di dire, perché la visita avveniva sotto l’occhiuta sorveglianza della mamma. Poteva farle visita solo nei giorni pari: il martedì, il giovedì e il sabato, o, in certe zone, la domenica. Chi si presentava nei giorni ‘sgaffi’ – lunedì, mercoledì e venerdì – non era gradito: "Lón, i smimurê; mért, i namurê; mìrcul, i sfondapanìr; zöbia, j óman vir; vènar, i stargôn; sàbat, chi ch’l’à custanza; la dmènga, parché l’è usânza" (Lunedì, gli smemorati; martedì, gli innamorati; mercoledì, i rompiscatole; giovedì, gli uomini veri; venerdì, gli stregoni; sabato, chi ha costanza; domenica, perché è usanza).