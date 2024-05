I giorni più lunghi. Dramma e solidarietà. Tre giorni di proiezioni del docu-film del Carlino

Il 19 maggio di un anno fa le ruspe innalzarono la barriera di terra (nella foto) sul ponte di via Faentina, nella speranza di arrestare l’acqua che aveva già sommerso Fornace Zarattini. Immagini difficili da dimenticare, come tutte le altre legate all’enorme disastro dell’alluvione che ha colpito la Romagna.‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ è il docufilm che ripercorre quei giorni, quella catastrofe. La pellicola è prodotta da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, con il patrocinio della Regione e della Cineteca di Bologna, con il sostegno de la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. La regia è di Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo, le musiche originali sono di Marco Reno Solferini, per una durata totale di 60 minuti.

Il documentario sarà proiettato lunedì a Lugo al Salone Estense della Rocca, mercoledì a Ravenna al cinema Mariani, giovedì a Imola al cinema Centrale e il 27 maggio al cinema Sarti di Faenza. Le proiezioni, tutte gratuite fino a esaurimento posti, inizieranno alle 21. È obbligatorio prenotarsi sul link www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo. Alla proiezione ravennate, il 22, interverranno Valerio Baroncini e Marco Santangelo, che introdurranno il docufilm, il sindaco Michele de Pascale e il presidente del BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Giuseppe Gambi. "Le immagini della nostra terra devastata dall’acqua e dalle frane – sottolinea il sindaco de Pascale – insieme al suono delle lacrime ben impresse nelle nostre memorie e mirabilmente raccolte nel docufilm, al di fuori di qualunque polemica, sono uno strumento potente affinché ciascuno sia chiamato con umiltà, visione, energia e dedizione a fare tutto ciò che è nelle sue possibilità affinché quanto accaduto non abbia mai più a ripetersi".

Ogni venerdì uscirà anche una puntata del podcast sull’alluvione. Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify.