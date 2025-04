I giovani al funerale. Oltre 120 dalle diocesi: "È stata una loro scelta"

Una giornata emozionante e indimenticabile: "L’occasione per respirare una chiesa molto più ampia", hanno detto alcuni dei parroci che ieri mattina erano in piazza San Pietro ad assistere ai funerali di Papa Francesco. Con loro c’erano i giovani: ragazzi tra i 12 e i 18 anni partiti per partecipare al Giubileo degli adolescenti, alcuni dei quali hanno voluto essere lì in un momento così importante e delicato. Dalla diocesi di Ravenna sono partiti in 200, e una ventina, dalle parrocchie dei Santi Simone e Giuda e San Pier Damiano, hanno assistito ai funerali in piazza San Pietro. Tra di loro ci sono diversi scout. "Sono arrivati lì a piedi e sono contenti di aver partecipato – dicono dalla Diocesi –. È stata l’occasione per respirare una chiesa molto più ampia". Dalla Diocesi di Faenza sono stati un centinaio i ragazzi che hanno assistito ai funerali in piazza San Pietro, tra i 419 partiti per il Giubileo degli adolescenti. Tra le parrocchie che hanno scelto di essere lì quella del Paradiso di Faenza, poi Bagnacavallo e Alfonsine. "È andata molto bene – dice don Marco Donati, parroco del Paradiso –, non ci aspettavamo nemmeno di riuscire ad avvicinarci a San Pietro, invece siamo arrivati in piazza. Ci siamo svegliati all’alba, erano le 4.45. Eravamo di fianco all’obelisco. Abbiamo assistiti alla celebrazione e siamo rimasti lì tutta la mattina. È stata un’esperienza importante". Presente anche Francesco Ravagli, assessore di Bagnacavallo, in veste di catechista: "Abbiamo lasciato ai ragazzi la scelta, se partecipare o meno. Sapevamo che essere presenti non sarebbe stato semplice come trasporti e movimenti, ma loro sono stati i primi a volerci essere, e questo è stato molto bello. Si sono svegliati prestissimo".

Anche il presidente della Regione Michele de Pascale era presente, nella delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: "È stata una grande emozione e un grande onore portare a nome di tutti gli emiliano-romagnoli la nostra riconoscenza nell’ultimo saluto a Papa Francesco, un riferimento spirituale non solo per la comunità cattolica ma per il mondo intero, una delle più grandi personalità che hanno segnato questo secolo" ha commentato.

Da Ravenna sono partiti anche diversi volontari di Protezione civile per dare una mano a gestire l’evento: "I nostri volontari stanno contribuendo alla gestione dell’afflusso dei fedeli in occasione dei funerali del Santo Padre, collaborando con tante altre realtà del sistema nazionale di Protezione Civile per garantire sicurezza, ordine e accoglienza durante questo momento di straordinaria partecipazione e rilevanza" scriveva ieri mattina Andrea Fusco del Coordinamento del volontariato di protezione civile di Ravenna. Tre i volontari di Rc Mistral, a cui si sono aggiunti un volontario della guardia costiera ausiliaria, due volontari da un’associazione di Forlimpopoli e un’altra da Cotignola. "È stato molto emozionante, soprattutto quando tutta la piazza ha gridato per la pace – dicono da Rc Mistral –. È andato tutto bene anche nel momento del deflusso, che nelle grandi manifestazioni è sempre il più delicato". Del resto i partecipanti erano circa 200mila.

Infine il Popolo della famiglia ieri ha seguito i funerali, e per farlo ha rinunciato al banchetto al mercato: "È la prova plastica del nostro rispetto e attenzione per ciò che viene prima della politica, ovvero la propria fede, ciò in cui crediamo".

Sara Servadei