I giovani e la democrazia al Teatro Rasi

Oggi alle 18 andrà in scena al teatro Rasi lo spettacolo “I tre desideri”, che rappresenta l’ultima tappa del progetto internazionale “La montagna di vetro”, che ha coinvolto sette classi dei licei di Ravenna e una del liceo di Speyer e un viaggio-studio in Germania a cui hanno preso parte tre studentesse italiane. Lo spettacolo mette in scena tre storie dei fratelli Grimm con lo scopo di evidenziare il ruolo della democrazia. Biglietti prenotabili dalle 10 alle 14 al 392 6664211 o al Rasi, in via di Roma 36, un’ora prima dello show.