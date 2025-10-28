I giovani e le sostanze: "Alcolici già a 11 anni. Spesso c’è un legame col disagio psicologico"

Sara Sternini, coordinatrice del centro di intercettazione precoce del disagio giovanile ‘MyLab 14-25’, a che età inizia il consumo di sostanze?

"I dati nazionali ci dicono che con l’alcol si parte già a 11 anni. Il nostro target va dai 14 ai 25, però, perché è il target del gruppo regionale che si occupa di adolescenza".

Quanti sono i ragazzi in carico al ’Mylab’ in un anno, in media?

"Circa 150 attualmente, tra chi arriva e chi dimettiamo. La tendenza è in leggero aumento, legato anche al fatto che il servizio è recente, aperto a ottobre 2022. Tanti hanno imparato a conoscerci col tempo e arrivano anche ragazzi inviati da medici di base o pediatri. E a volte i giovani vengono qui anche da soli, col passaparola, perché magari sanno di un loro amico che già è seguito".

Quanto dura il percorso?

"Difficile dirlo, promuoviamo interventi personalizzati, ritagliati sulla persona. In generale cerchiamo di evitare percorsi troppo lunghi".

Sono gli adulti spesso a rivolgersi al servizio per i più giovani?

"Capita che siano gli adulti di riferimento, i genitori o anche gli insegnanti, a segnalarci situazioni di disagio spesso legate ad ansia, paura e incertezza. Ciò su cui insistiamo è il fatto che questi ragazzi conoscono e maneggiano poco le emozioni, noi adulti abbiamo un po’ perso la capacità di trasmetterle, conoscerle e affrontarle. I ragazzi si fano sommergere e faticano a gestirle"

Qual è l’approccio con ragazzi così giovani?

"Il ’Mylab’ è un servizio integrato col Centro di salute mentale, ci sono il Sert e la Neuropsichiatria infantile. Riusciamo quindi a dare risposta a una vasta gamma di problematiche: dall’ansia ai disturbi somatoformi, che sono legati di più alla fase adolescenziale. Oggi, a differenza di quanto accadeva anni fa, non c’è più ’il tossico’, ma tra queste condizioni c’è un continuum e tutto è mescolato: uso di sostanze e disturbi psicologici".

Succede anche nell’età adulta?

"Sì. Si lavora a stretto contatto col Centro di salute mentale perché spesso questi disturbi sono in comorbilità tra di loro e sempre meno ce n’è uno prevalente".

Negli ultimi anni avete implementato anche i servizi sul territorio utilizzando un’unità di strada. Quali sono le situazioni che vedete?

"Negli ultimi anni abbiamo visto scenari simili: uso di alcol e cannabinoidi nei giovani, mentre le sostanze pesanti non sono molto presenti. L’unità di strada ci permette di andare nei luoghi frequentati dai ragazzi e intercettarli lì in maniera precoce, oltre che fare prevenzione".

Capita che arrivino anche persone più adulte?

"Capita, ma come è capitato anche in passato. C’è una fascia di popolazione che si avvicina alle sostanze e al gioco d’azzardo in età più avanzata, proprio perché sotto c’è un problema più di natura psicologica".

Tra i ragazzini l’aspetto psicologico è meno preponderante?

"Tra i ragazzini c’è anche il fattore emulazione, i dati ce lo dicono: c’è chi fuma cannabinoidi o beve alcol e poi smette di farlo una volta superata l’età dello sviluppo perché intervengono altri fattori: arriva il lavoro, la fidanzata... E in quei casi non si tratta di un disturbo, ma di una sperimentazione. È una fase della crescita in cui intervengono anche le sostanze, come una meteora".

Quali sono le sostanze più comuni fra i ragazzi? Si sente spesso parlare di nuove droghe sintetiche...

"Di sostanze ne nascono in continiuazione e alcune hanno vita breve. In realtà nel nostro territorio e in generale in Emilia-Romagna sentiamo parlare perlopiù di quelle più note. Le più recenti sono un problema perché fatichiamo a vederle nelle persone che trattiamo. Da quest’anno il servizio collabora col Pronto soccorso di Ravenna e facciamo servizio di intercettazione precoce e mappatura delle sostanze che circolano".

A livello di cura c’è differenza tra ’vecchie’ e ’nuove’ sostanze?

"No. A livello medico può cambiare il trattamento farmacologico, a livello psicologico però non c’è differenza. Lavoriamo con équipe integrate composte da medico, psicologo, educatore, assistente sociale e infermiere, ognuno fa il suo nel percorso di cura".

Sara Servadei