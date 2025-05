I giovani? Poche le proposte

Secondo Barattoni quel che occorre per ringiovanire l’immagine di Ravenna è una piazza al coperto per consentire ai ragazzi di fare vita sociale senza dover necessariamente consumare; Morgese propone di spostare tutte le facoltà universitarie alla Darsena; Grandi di rivitalizzare la città ricostruendo la Torre civica e creando un ‘Festival identitario’; Ancisi di mettere mano a un piano per il baby sitting; Verlicchi di dare vita a un Museo internazionale del Mosaico. Complice il fatto forse che i giovani sono numericamente esigui, non hanno ancora maturato il diritto di voto e spesso sono in attesa di ricevere la cittadinanza, le proposte per i ravennati del futuro e per la fisionomia della loro città non hanno illuminato la campagna elettorale. Eppure proprio allo scadere dei tempi per la presentazione è nata una lista, Ravenna al Centro, che ha come fulcro della sua attività il ripensamento della gestione della piscina e dei campi sportivi, da sempre punti di riferimento per la fascia più giovane della popolazione.