I giovani talenti si prendono la scena Le rime del rapper Albino a Marina

Giovani talenti in scena oggi a partire dalle 18. Al Mosquito Coast di Marina di Ravenna si esibirà un giovane rapper emergente della scena ravennate: Albino, classe ’97, cresciuto con i laboratori di rap del Cisim. Il suo percorso musicale lo ha portato nel 2015 alla pubblicazione del suo primo EP, “Rivincita personale”. Grazie al suo talento, solca diversi palchi in giro per l’Italia, affermandosi come rapper emergente sul panorama nazionale. Continua a pubblicare singoli e nel 2021, grazie ad un progetto discografico di Il lato oscuro della costaCisim, inizia a registrare il suo primo disco solista, cambiando il suo nome da Nox ad Albino. Ed ecco “Sabbatico”, il suo album d’esordio, sotto la direzione artistica di Moder. A supportare Albino, il concerto del gruppo di San Piero in Bagno Visioni di Cody, featuring Max Penombra.