I giovani virtuosi della tastiera

Ha per titolo ’AscoltiAMO’ il concerto per pianoforte che si terrà domani alle 10.30 nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo (piazza Libertà 5). Protagonisti del concerto saranno i giovani allievi del maestro Mauro Minguzzi che da oltre 35 anni si dedica all’insegnamento del pianoforte a ragazze e ragazzi, oltre a tenere corsi di perfezionamento per pianisti già diplomati. I giovanissimi artisti Lorenzo Missiroli, Matteo Bragonzoni, Alessandro Koebler, Federico Segurini, Domenico Bevilacqua e Riccardo Martinelli, si esibiranno suonando musiche di Schubert, Scarlatti, Debussy, Liszt, Prokofiev, Rachmaninoff, Ravel, Schumann, Haydn e Medtner.