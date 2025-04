’I giovedì della salute’ primo appuntamento il 10 aprile

Con lo slogan ‘invecchiare è la cosa migliore che ci possa succedere’, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - ANAP organizza il terzo ciclo di incontri ‘I giovedì della salute - quattro chiacchiere col Medico’, sei appuntamenti in programma tra aprile e giugno che si svolgeranno tutti presso la Sede di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna dalle ore 16.30 alle 18.30. Giovedì 10 il primo incontro sarà dedicato al tema ‘Le difficoltà nella gestione di una persona affetta da demenza’ e vedrà come relatori il Prof. Marco Domenicali e Alzheimer Ravenna. La partecipazione è libera. Info:

www.confartigianato.ra.it