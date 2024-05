"I laboratori analisi sono in difficoltà"

"Continuano le difficoltà per i laboratori di risposta rapida e servizi trasfusionali". Ovvero il servizio che si occupa delle analisi del sangue, oltre che delle richieste relative ai degenti dell’ospedale. A denunciarlo è la Uil tramite il suo sindacato dedicato ai lavoratori della Funzione pubblica. "Il settore dei laboratori di risposta rapida e servizi trasfusionali ospedalieri rappresenta ad esempio un elemento chiave nella tutela della salute pubblica, avendo il compito esclusivo di eseguire analisi di primo livello per i pazienti interni alle strutture di ricovero, garantendo supporto alla rete dell’emergenza-urgenza, ai Pronto soccorso, alla diagnostica, a tutte le attività di routine per i degenti, alle analisi e lavorazione di materiale biologico in materia di prevenzione, diagnosi e prognosi".

In Provincia di Ravenna il servizio "si sviluppa su tre laboratori di risposta rapida e tre servizi trasfusionali integrati all’interno dei rispettivi presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, con quest’ultimo che nel 2021 è stato oggetto di un rinnovamento in termini logistici e di strumentazione, che tuttavia non bastano se non adeguatamente accompagnati dalle competenze dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico. I quali subiscono da diverso tempo momenti di forti difficoltà organizzative. La fotografia della situazione – prosegue la Uilfpl – ci dice infatti che i tecnici sanitari di laboratorio biomedico afferenti agli ospedali di Lugo e Ravenna sono chiamati da più di due anni a far fronte alle difficoltà riscontrate dai servizi di laboratorio a risposta rapida e trasfusionale di Faenza, con la copertura di turni di lavoro e il conseguente disagio di percorrere la distanza fra i tre presidi della provincia. I numeri ci dicono infatti che negli ultimi due anni il personale di Ravenna e Lugo ha dovuto complessivamente coprire più di 400 giorni di lavoro presso il laboratorio risposta rapida/trasfusionale di Faenza, ai quali si aggiungono in questi giorni i disagi derivanti pure dalla copertura di pronte disponibilità notturne, e l’incombenza per il personale in servizio di farsi carico di individuare la copertura del turno di lavoro qualora durante la giornata si dovesse presentare un’assenza improvvisa. È più che evidente quindi che si va ben oltre le normali esigenze estemporanee; il personale ha già dimostrato ampiamente il suo senso di responsabilità".

La Uilfpl spiega di "aver chiesto in diverse occasioni interventi tali da garantire respiro al personale ravennate e lughese, nell’auspicio che l’impegno messo in campo dai professionisti venga riconosciuto e opportunamente valorizzato. Inoltre sono stati gli stessi professionisti di Ravenna e Lugo ad aver direttamente avanzato delle proposte al datore di lavoro, che alla luce dei fatti appaiono inascoltate".

f.d.