I laboratori di teatro di Galla & Teo

L’associazione culturale Galla & Teo ha aperto le iscrizioni a una nuova stagione dedicata al teatro aperto a tutti, dai bambini di 8 anni agli adulti. Il pubblico interessato potrà conoscere i tutor dei laboratori in un incontro aperto a tutti domani alle 20.30, all’ex-Teatro Zodiaco in via Mattei, 28 (zona Villaggio ANIC), sede dei laboratori stessi. I coordinatori saranno a disposizione per dare informazioni e rispondere alle eventuali domande. Gli incontri dedicati ai bambini saranno orientati a scoprire le proprie emozioni e quelle del gruppo; i laboratori per ragazzi e adulti saranno un’occasione per riscoprirsi e mettersi in gioco in piena libertà. Ogni percorso avrà come obiettivo finale uno spettacolo originale. Si parte il 19, 20 e 21. Info.: www.gallaeteo.org, info@gallaeteo.org Facebook: Galla & Teo Instagram: @gallaeteo.