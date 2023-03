I ladri di carburante colpiscono all’Eurovo

I ladri fanno il pieno di diesel, naturalmente a scrocco. Dopo un periodo relativamente breve di calma apparente, i predoni dei carburanti sono tornati a colpire nei comuni della Bassa Romagna.

Lo hanno fatto una settimana fa, prelevando – secondo quanto ricostruito – circa 320 litri di gasolio per autotrazione da mezzi dello stabilimento di via Angiolina 8 a Sant’Atagata sul Santerno della Eurovo srl, una delle principali aziende leader in Europa nella produzione e distribuzione di uova e ovoprodotti.

L’episodio, che risalirebbe alla notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio, è stato regolarmente denunciato ai Carabinieri della stazione di Sant’Agata sul Santerno. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini avvalendosi anche delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti nell’area in cui il furto si è consumato. Secondo quanto è stato possibile appurare, il furto non sarebbe coperto da assicurazione.

Quello dei furti di carburante ed in particolare di gasolio per autotrazione è un fenomeno che, pur registrando da alcuni mesi una sensibile diminuzione, non risparmia diverse realtà che hanno sede un po’ in tutto il territorio dei nove Comuni della Bassa Romagna e non solo. A essere prese di mira sono in particolare aziende eo cooperative agricole nonché ditte attive nella vendita di veicoli commerciali ed industriali.

l.s.