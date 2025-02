I lavoratori coinvolti:: "Per ora respiriamo"

Hanno tirato un sospiro di sollievo di 55 dipendenti dello stabilimento Lafert di Fusignano che ieri mattina sono stati chiamati ad approvare l’accordo siglato giovedì scorso in Regione con l’azienda e che prevede il ritiro del licenziamento collettivo, 12 mesi di contratto di solidarietà e il tentativo di reindustrializzazione del sito. L’assemblea ha approvato con 45 voti favorevoli e solo due contrari. Nel pomeriggio l’azienda e i sindacati hanno poi firmato il contratto di solidarietà, mentre nei prossimi giorni si definiranno le buonuscite in caso di licenziamento volontario da parte dei lavoratori.

Al 13 gennaio, giorno nel quale l’amministratore delegato si presentò in azienda per annunciare la chiusura dello stabilimento il prossimo 31 marzo, i lavoratori erano 60. In questo mese e mezzo in 5 hanno trovato modo di andare altrove a lavorare e altri potrebbero seguirli a breve, anche se non tutti hanno questa possibilità.

"Nessuno in questo periodo mi è venuto a cercare per andare a lavorare altrove – ci ride quasi sopra Paola, che lavora da oltre 30 anni nello stabilimento insieme al marito Antonio –. Ho 50 anni e ho sempre fatto questo, non credo di avere molto mercato fuori di qui". Il bicchiere è comunque mezzo pieno. "Rispetto a stare a casa tra un mese – continua Paola – è sicuramente meglio avere il contratto di solidarietà per altri 12 mesi, anche se la busta paga diminuirà a partire da settembre e, essendo in due, dovremo fare bene i conti. L’ideale sarebbe che uno dei due riuscisse a trovare modo di avere una busta paga piena". Meno ottimista sulla futura reindustrializzazione del sito. "Con le altre della fabbrica ci siamo dette di provare a illuderci che arriverà qualcuno che ci vorrà tutti e che così continueremo a lavorare e avere i nostri stipendi".

Altri stanno valutando cosa fare. "Io sono fermo per un’operazione all’occhio – spiega Marco – ma in questo periodo mi sono arrivate tre offerte. Appena starò meglio dovrò decidere cosa fare per il mio futuro. Mia moglie al momento non ha trovato altro".

È stato molto presente e coinvolto sin dai primissimi giorni anche il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, che era presente giovedì in Regione. "Siamo soddisfatti anche noi dell’accordo raggiunto – afferma il primo cittadino –, in prima battuta per il ritiro della procedura di licenziamento. In seconda battuta per la prospettiva di reindustrializzazione del sito, i vertici si sono impegnati a individuare una figura terza che possa subentrare mantenendo l’occupazione, anche senza la clausola di non concorrenzialità. Vorrei ringraziare l’assessore Paglia e i sindacati che hanno condotto la trattativa". m.b.