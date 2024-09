I lavoratori di Start in piazza: "Un quarto dei mezzi da sostituire". Il prefetto incontra sindacati e azienda

Il fermo immediato dei mezzi non sicuri che, su Ravenna, sono tra i 20 e i 25 su un totale di poco meno di 100 autobus. È questa la richiesta più urgente che i sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal e Usb rivolgono a Start Romagna. Una delegazione ieri mattina ha incontrato il prefetto Castrese De Rosa per denunciare le condizioni di insicurezza nelle quali i lavoratori sono costretti a operare. L’ultimo, grave episodio, risale a pochi giorni fa quando la ruota anteriore si è staccata da un autobus che percorreva viale Europa andandosi a schiantare in una proprietà privata, senza fortunatamente colpire pedoni o auto. "Ci sono 25 mezzi – hanno spiegato i sindacati – che, come ha stabilito il costruttore, hanno problemi strutturali ai mozzi. Quindi potrebbero provocare altri incidenti. Il pezzo che si è sganciato in viale Europa pesa 110 chili, avrebbe potuto provocare la morte di un pedone, di un ciclista, o colpire un’auto. Non vogliamo che succeda il peggio e che continuino a girare mezzi che possono mettere a repentaglio gli utenti della strada". I 25 mezzi sotto accusa, che hanno tra i 18 e i 21 anni, avrebbero già dovuto essere sostituiti da bus elettrici. "Doveva accadere entro settembre 2023, poi l’azienda ha parlato di luglio 2024, ora la scadenza dovrebbe essere inizio 2025. I mezzi nuovi in realtà sono già nei depositi di Start, mancano gli impianti per la ricarica elettrica".

La preoccupazione dei sindacati è forte. "Non è solo una questione contrattuale – spiegano – ma di sicurezza, perché la situazione è fuori controllo e qui gli enti proprietari sono assenti. Quello di viale Europa infatti è solo l’ultimo di una serie di incidenti molto simili: nel 2021 era accaduto in via di Roma, in seguito in via Antica Milizia". I sindacati denunciano mancanze gravi sul versante della manutenzione. "Le scelte dei dirigenti aziendali – dicono – incentrate sulla continua ricerca del risparmio, incidono negativamente sulla sicurezza. Le ruote degli autobus continuano a staccarsi e vengono utilizzati pneumatici ricoperti che spesso perdono il battistrada. Ravenna aveva un’officina che era un gioiello e ora stanno facendo di tutto per smantellarla". Sulla questione interviene anche Luca Cacciatore, segretario comunale della Lega Ravenna, che si rivolge al sindaco e alla maggioranza. "A questo punto – sottolinea – pretendiamo che si apra un’ ampia discussione durante la quale siano messe sul ‘piatto’ tutte le problematiche che sono state sollevate".

Non si fa attendere la replica di Start Romagna che spiega come il problema strutturale di alcuni mezzi, relativo ai mozzi, sia stato riconosciuto anche dalla società costruttrice, Industria Italiana Autobus. "Il difetto – scrive Start – riguarda una tipologia di bus da 8 metri presenti in azienda. Si tratta di 48 autobus su una flotta di circa 600 in tutta la Romagna. Il problema non è dovuto alla mancata o ritardata manutenzione". Il prefetto, che ieri mattina con i sindacati si era detto disponibile a far presente all’azienda, alle istituzioni che ne detengono la proprietà e all’Ausl Romagna la situazione, nel pomeriggio ha visto i vertici di Start per riferire le preoccupazioni dei sindacati e promuovere al più presto un incontro con loro.

Annamaria Corrado