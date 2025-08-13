I lavori al Ponte mobile: "Giunti distaccati, perni usurati, rumori anomali. Interventi non differibili"

In città non si parla d’altro: la chiusura del ponte mobile dal 18 agosto al 7 settembre, come già avvenuto in altre occasioni, accende il dibattito. Questa volta, però, la polemica è ancora più intensa. L’interruzione del traffico, oltre ad aggravare una situazione già difficile per la viabilità di tutta la città, avviene in un periodo ancora turistico e in contemporanea ai cantieri sulla Classicana. Sul ponte mobile, datato 2010, passano ogni giorno circa 30mila veicoli, per un totale di 10 milioni di transiti all’anno. Attualmente, la struttura è sottoposta a maggiori sollecitazioni, perché una parte del traffico pesante che prima percorreva la circonvallazione ora la utilizza a causa dei lavori di Anas.

"Non è più possibile differire questi importanti interventi e continuare a stressare un’opera che va manutentata", spiega l’ingegner Fabio Maletti, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale, ente proprietario dell’opera e responsabile della sua manutenzione, i cui costi sono sostenuti dalle entrate del porto. Le operazioni non sono state concentrate nel tempo, in un’unica soluzione, per evitare una chiusura ancora più prolungata. "Le attività più critiche e indifferibili – spiega Maletti –, che saranno eseguite h24 per quanto possibile, comprendono il rifacimento dei giunti stradali, in parte distaccati dal fondo; la registrazione dei perni dei catenacci, usurati dall’elevato passaggio di mezzi pesanti; la verifica e manutenzione sugli snodi dei cilindri, che nell’ultimo controllo hanno generato rumori anomali durante la movimentazione; la sostituzione di alcuni sensori, collocati in posizioni raggiungibili solo a ponte aperto e il rifacimento di parte della pavimentazione".

"Non si tratta di allarmismo – aggiunge Maletti –, il ponte è regolarmente controllato dalla commissione del Ministero dei Trasporti che vigila sulle strutture mobili nei porti, ma i rilievi tecnici confermano la necessità di intervenire".

La scelta del periodo di chiusura è stata ipotizzata durante un incontro tenutosi in Prefettura nel maggio 2025 con Comune, Anas e Autorità Portuale, dove si è individuata come migliore soluzione il periodo successivo a Ferragosto: in questa fase la stagione turistica è in calo, le scuole sono chiuse e non viene compromesso il trasporto scolastico. Inoltre, il traffico cittadino è generalmente più contenuto e molti ravennati sono ancora in ferie. Guardando al futuro, è evidente che i lavori sull’Adriatica termineranno, così come questa manutenzione, che però si ripeterà nel tempo. "La struttura – conclude il commissario straordinario dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo – richiede una riflessione strategica. L’ipotesi più probabile è un altro ponte mobile, e non un sottopasso per via dei costi, da completare nei prossimi quattro anni, in modo da dividere il traffico in due flussi, leggero e pesante, e garantire che almeno un attraversamento rimanga sempre operativo durante le manutenzioni".

Maria Vittoria Venturelli