I lavori al Pronto soccorso In primavera l’ampliamento

Meno di un anno e ci siamo. Il Pronto soccorso di Ravenna si prepara a cambiare volto: i lavori per ampliarlo infatti procedono nei tempi. E così si prevede che tra maggio e giugno del 2024 la prima parte del maxi progetto da 7 milioni sarà pronta a entrare in funzione.

"Procediamo spediti – dice Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna –. Tra maggio e giugno sarà pronto tutto l’ampliamento del Pronto soccorso verso il Cmp, la parte più consistente e importante del progetto. Lì tratteremo i codici di minore gravità e quelli azzurri (le cosiddette urgenze differibili, ovvero le persone sofferenti ma stabili, ndr). Poi sarà realizzata l’area per la medio-alta complessità con i box per le fragilità, la stanza del ’fine vita’, gli spazi per trattare le situazioni più delicate e per accogliere donne e bambini che hanno subìto maltrattamenti. La logica è quella della presa in carica di un bisogno a tutto tondo".

Dopo la prima fase dei lavori, quella dell’ampliamento vero e proprio con la costruzione di un’area dell’ospedale ex novo, seguirà una seconda parte dei lavori più interna, per sistemare gli spazi. "Tra i lavori interni ci sono quelli all’Obi, l’osservazione breve intensiva – prosegue Bravi –, dove tutta la parte che ora è ’open space’, aperta, diventerà a settori e compartimentata. La logica sarà quella di aumentare gli spazi o restringerli a seconda del flusso, delle esigenze e dei periodi dell’anno".

Da tempo il Pronto soccorso di Ravenna è in crisi di spazi. Gli accessi sono infatti 100mila all’anno, e dopo il calo legato alla pandemia "ora siamo tornati ai numeri del 2019 – aggiunge Bravi – e in questi giorni estivi viaggiamo sui 300 accessi al giorno. Abbiamo registrato grossi numeri soprattutto nelle giornate di Ferragosto sia a Ravenna che a Rimini".

Tornando ai lavori, una buona parte di quelli necessari per l’ampliamento è conclusa, ma ovviamente servirà tempo anche per allestire arredi e strumenti. La prima parte dei lavori si concluderà quindi nel 2024, col Pronto soccorso che si sposterà di fatto nella parte appena costruita, mentre l’intervento vedrà la fine definitiva nel 2025, dopo i lavori che interesseranno la zona dove attualmente si trova l’osservazione breve intensiva.

Non verrà realizzato invece, come già detto a dicembre, l’ultimo piano (su tre) sopra alla palazzina del Pronto soccorso, dove ci sarebbero dovuti essere una ventina di posti letto di Terapia intensiva: i rincari delle materie prime hanno costretto l’Ausl a rivedere il progetto. "Anche il reperimento dei materiali non è facile – aggiunge Bravi –. Entro l’anno finalmente dovremmo avere anche le sale operatorie del blocco operativo di Ravenna dedicate alla media e alta complessità, ma è stato difficilissimo reperire l’acciaio".

sa.ser.