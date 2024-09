I lavori alla piscina comunale. Il cantiere non è ancora partito. E intanto si fa manutenzione

Dovrebbero partire a breve i lavori per la realizzazione della nuova piscina. Il condizionale è legato ai ritardi: ci sono stati già diversi rinvii nel maxi cantiere da 22 milioni per demolire e ricostruire l’impianto di via Falconieri. Inizialmente l’avvio doveva essere a settembre dell’anno scorso, poi si è slittati a giugno. Al momento il cantiere non è partito, ma "il Comune conta di procedere con la consegna dei lavori nel giro di pochi giorni – dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –, poi sta alla ditta organizzarsi per l’avvio". L’intervento sarà infatti portato avanti da Arco Lavori in regime di finanza di progetto: l’impianto resterà comunale, ma il privato utilizzerà in buona parte risorse proprie (su 22 milioni totali sono 6,9 quelli coperti dallo Stato) e lo gestirà per i prossimi 25 anni. Per completare i lavori serviranno indicativamente un paio d’anni. Possibile che si andrà quindi verso la fine del 2026 o l’inizio del 2027. Va ricordato che la piscina comunale non è più finanziata dal Pnrr, essendo stata stralciata come accaduto a tanti progetti in tutta Italia, e di conseguenza non deve più rispettare la scadenza di marzo 2026 legata a quei fondi. Il nuovo impianto comprenderà tre vasche, di cui la più grande da 50x25 metri con 10 corsie da 2,5 metri l’una e profonde 2. Accanto ci sarà una tribuna da 851 posti. È prevista anche una seconda vasca da 25x21 metri e 8 corsie, profondità 1,8 metri, mentre la terza avrà una connotazione di tipo ludico-ricreativo. Gli spogliatoi saranno otto. La piscina comunale resterà aperta durante tutte le fasi del cantiere, che partirà accanto all’edificio attuale nel terreno in cui sarà ampliata e che prevede tre fasi.

Nel frattempo in questi giorni l’impianto di via Falconieri è chiuso: riaprirà lunedì 16 settembre. "Niente di strano, solo la manutenzione ordinaria che facciamo ogni anno da 25 anni. Nessun legame coi lavori che dovranno partire – spiega Fabrizio Berlese, direttore della piscina in gestione alla società Pool 4.0 –. Secondo la normativa regionale una volta all’anno l’acqua della piscina va sostituita completamente, ed è tra gli interventi che stiamo facendo in questi giorni. Portiamo anche avanti alcuni lavori di manutenzione che normalmente non è possibile fare quando l’impianto è aperto: stiamo ritinteggiando la vasca in alcuni punti, cambiando le luci. Tutti gli anni chiudiamo per tre settimane in questo periodo, valutiamo in base alle date in cui ricominciano i corsi".

È probabile che per risolvere alcuni dei problemi annosi dell’impianto – oltre, ovviamente, alla necessità di più vasche e più grandi – occorrerà aspettare il maxi cantiere. Tra gli aspetti lamentati dagli utenti che frequentano con continuità la piscina ci sono le piastrelle staccate in diversi punti dello spogliatoi, bagni non funzionanti o con porte sprovviste di cornici, il meccanismo che consentiva di aprire e chiudere il tetto facilmente che non funziona più e soprattutto la grossa dispersione di calore, che negli ultimi anni ha portato all’acquisto di un telo che durante l’inverno copre l’acqua di notte.