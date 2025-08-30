I lavori alla Rocca. Altri due mesi di ritardo e problemi nel cantiere

I lavori dovevano finire a metà aprile, ma sono slittati a fine agosto: motivo per cui, anche quest’anno, la rassegna di cinema estiva si è svolta fuori dall’Arce. E ora da metà agosto si passa al 30 ottobre. Nel cantiere però non è filato tutto liscio finora, e l’azienda avrebbe voluto un mese in più per alcuni errori che il Comune ritiene che vadano imputati all’impresa.

Serviranno due mesi in più per vedere la fine del cantiere che sta andando avanti da dicembre 2023 nella Rocca Brancaleone. Sperando che questo nuovo termine sia sufficiente per arrivare alla conclusione dei lavori, dove non tutto è filato liscio. L’impresa appaltatrice, ovvero Ar.Co Lavori, lo scorso 7 agosto ha chiesto una proroga al 30 novembre, ma una determinazione dirigenziale di Palazzo Merlato dei giorni scorsi riporta uno stralcio del parere del direttore dei lavori. Qui si esaminano le motivazioni proposte dall’azienda e si legge che "la richiesta relativa alla sistemazione delle tribune è dovuta a un errato posizionamento delle stesse, che ne impediva il corretto montaggio a causa dell’interferenza fra la tribuna A e l’edificio adibito a servizi igienici e cabina di regia". E inoltre "la richiesta relativa alla messa in pristino della stazione di sollevamento delle acque meteoriche è dovuta alla posa non corretta delle cisterne in materiale plastico proposte dall’impresa – prosegue il parere del direttore dei lavori –, in quanto, a seguito di un allagamento della zona sottopalco verificatosi il giorno 13/06/2025, si è riscontrato che: le cisterne non erano dotate del condotto di ventilazione necessario a evitare che si verifichino fenomeni di depressione e inoltre il rinfianco delle stesse, eseguito in materiali sciolti, è risultato inadeguato in presenza dell’acqua di falda. Nei pochi mesi di esercizio, la stazione di sollevamento si è quindi danneggiata e la sua funzionalità è a oggi compromessa. Pertanto, tali motivazioni sono imputabili all’impresa e di conseguenza non sono accettabili".

Per quanto riguarda le altre motivazioni presentate da Ar.Co Lavori, a cui la delibera fa riferimento senza entrare nello specifico, "si riconosce la validità (...), ritenendo congrua la tempistica di proroga di 60 giorni naturali e consecutivi".

I lavori da 4 milioni e 173mila euro sono stati consegnati alla ditta il 5 dicembre 2023 con la previsione di vederli terminati entro il 17 aprile 2025, dopo 500 giorni. Questa è la seconda proroga che viene concessa. A rallentare il cantiere in precedenza era stato soprattutto il ritrovamento di alcuni reperti che ha richiesto l’intervento della Soprintendenza: una vasca risalente al 1500 e diverse tracce delle fasi storiche precedenti, tra cui alcune ossa e alcune palle di cannone in ferro e in marmo.

Già a inizio mese l’amministrazione comunale stimava che il cantiere sarebbe terminato tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. All’interno i posti a sedere passeranno da 300 a 1.400, sotto a un grande schermo da 15,5 x 7,80 metri con il palcoscenico e, appena sotto, la buca dove troverà posto l’orchestra negli spettacoli dal vivo. Non mancheranno spazi tecnici per gli artisti, con quattro bagno e due camerini, che una volta venivano montati all’esterno della Rocca nell’area che ora diventerà il parcheggio a uso interno della struttura, non aperto al pubblico. Anche i bagni riservati al pubblico sono in dirittura d’arrivo, mentre prima si trovavano all’esterno dell’arena.

