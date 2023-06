I lavori all’invaso ’Colombaia’ Emersi resti archeologici del Neolitico antico

Come era prevedibile, durante gli scavi per l’invaso ‘Colombaia’, alle porte della città, fra via S.Orsola e via Celle, sono emerse tracce di un insediamento riferibile probabilmente al Neolitico antico, ovvero più di quattromila anni prima di Cristo. La scoperta è recente e gli accertamenti avviati dagli archeologi della Soprintendenza ravennate sono poi stati interrotti a causa delle copiose piogge delle scorse settimane, che per qualche tempo hanno bloccato anche i lavori per l’invaso.

La scoperta, si diceva, era prevedibile dato che il podere ‘Colombaia’ è in continuità con il terreno circostante l’ex fornace secolare Minarelli, che sorgeva all’inizio di via Canal Grande, dove fin agli anni Sessanta si trovarono tracce di insediamenti neolitici, in particolare nell’area in cui, davanti alla chiesa dei Cappuccini, sorgeva la fornace (abbattuta ‘clandestinamente’ a ferragosto del 1978): qui, nelle buche scavate per il prelievo dell’argilla, erano emersi fondi di capanna a forma circolare e allungata e tra i materiali fu recuperata anche un’ascia riferibile al Bronzo Antico, ovvero 3mila anni prima di Cristo. E ancor più era prevedibile perché nel periodo compreso fra il 1978 e il 1992, durante gli scavi per la realizzazione del Peep dei Cappuccini (via Corbari) vennero alla luce un fossato artificiale anulare, i cui riempimenti furono ascritti dal primo Neolitico all’età del Bronzo, e strutture insediative riferibili al Neolitico Antico, meglio al periodo iniziale detto della ‘Cultura a Ceramica Impressa’. Dal canale furono recuperati frammenti di ceramica e litici (bulini e grattatoi). Nelle ceramiche, abbondanti i frammenti di vasi di grandi dimensioni, bicchieri, tazze, ciotole decorate con il metodo della pressione digitale. Nel canale vennero anche trovati i resti scheletrici di trentatré individui adulti e ossa di bovini.

Le sepolture sono state datate attorno al 3300-2800 avanti Cristo. Di tutto il prezioso materiale recuperato si è persa traccia; in un primo momento fu archiviato in scatoloni nei magazzini del palazzo Mazzolani che negli anni Settanta (ma anche dopo, anche negli anni 90), era deputato a diventare grande contenitore espositivo, ovvero museo archeologico. Un argomento, questo della impossibilità per i faentini di ammirare i preziosi e interessanti cimeli archeologici (in primo luogo i pavimenti a mosaico) estratti dal sottosuolo cittadino, che è opportuno qui ribadire proprio in concomitanza con l’ulteriore scoperta di questi giorni. La scoperta dell’insediamento neolitico nel podere ‘Colombaia’ non rallenterà affatto i lavori per la grande opera progettata e messa in esecuzione dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale unitamente agli altri due grandi laghi artificiali in costruzione, ovvero il ‘Moreda’ a Brisighella e quello di Sarna. Spiega Rossano Montuschi, dirigente dell’area ‘Distretto Montano’ del Consorzio: "Le tracce dell’insediamento sono emerse sul bordo dello scavo e gli archeologi hanno potuto lavorare in concomitanza alle macchine operatrici. Poi il diluvio ha bloccato tutto". Una valutazione dell’importanza della scoperta sarà possibile solo quando gli archeologi della Soprintendenza avranno un quadro più completo ed esteso dell’insediamento.

Carlo Raggi