I lavori nel complesso ex Amga. Demolito il muro su via di Roma

Proseguono i lavori nel complesso dell’ex Amga, l’azienda municipalizzata del gas e dell’acqua, all’angolo tra via Venezia e via di Roma, a pochi passi da Porta Serrata. In questi giorni le ruspe hanno demolito i muri di recinzione, in particolare su via di Roma, lasciando ben visibile l’interno dell’area, rimasta in stato di abbandono per oltre trent’anni. I lavori di riqualificazione sono partiti a fine gennaio con il parziale abbattimento della ciminiera che, secondo il progetto, dovrà essere rimontata. È prevista inoltre la valorizzazione di tratti di mura storiche presenti e verrà recuperato, con uso pubblico, l’edificio di archeologia industriale di 260 metri quadrati caratterizzato appunto dalla ciminiera. Verranno realizzati un supermercato Eurospar di circa 1.200 metri quadrati e un parcheggio sotterraneo, un edificio residenziale e uno spazio verde aperto al pubblico con uno spazio giochi dedicato ai più piccoli.

L’ex Amga è un’area che appartiene alla memoria dei ravennati. I gasometri hanno origine nel 1863, con la realizzazione della prima centrale tecnica destinata alla distribuzione del gas per l’illuminazione pubblica della città. In tutti questi anni di abbandono, la ciminiera è stata l’unica parte dello storico edificio che ha continuato a essere visibile al di sopra delle recinzioni. Il recupero del complesso ha suscitato reazioni contrastanti: se molti lo aspettavano da anni, c’è chi avrebbe preferito che il progetto non prevedesse la realizzazione di un altro supermercato.