I lavori per la Casa della comunità: "Entro giugno pronta la struttura". Più squadre per finire in tempo

Si procede spediti, con più squadre al lavoro. Non c’è tempo da perdere per la Casa della comunità per la Darsena: a marzo 2026 il cantiere deve essere terminato, è una delle condizioni per i fondi Pnrr che finanziano la maxi opera da 13 milioni. La fine del cantiere è prevista a febbraio 2026, dopo che l’Ausl ha concesso alla ditta una proroga a causa delle piogge che hanno rallentato il cantiere in autunno: ma ora si corre. "I lavori stanno proseguendo, è stato gettato il primo solaio – dice Francesca Luzi, direttrice dell’unità operativa delle attività tecniche dell’Ausl Romagna a Ravenna –. Al momento la ditta è in linea col cronoprogramma, che è ambizioso: loro dicono che ce la fanno, noi confidiamo nella loro tranquillità. La Regione ha chiesto una proroga per i lavori del Pnrr, ma al momento non c’è stato riscontro: in ogni caso, se verrà concessa si saprà probabilmente a ridosso della scadenza".

I lavori sono iniziati a metà luglio dello scorso anno, in ritardo rispetto ai programmi iniziali, che prevedevano l’avvio a settembre 2023, per problemi con la ditta. Il programma serratissimo prevede entro giugno di terminare la struttura, da un punto di vista edilizio. Sono tre livelli: piano terra, primo e secondo piano. E poi il tetto, ovviamente, e gli edifici tecnici che servono accanto a quello principale. "Hanno deciso di lavorare con più squadre in parallelo – prosegue Luzi –. Entro metà giugno inizieranno con la copertura, intanto altre squadre partiranno a realizzare gli impianti e le linee nei piani sottostanti. E al contempo si realizzeranno anche le finiture con il cartongesso e i pavimenti. Le lavorazioni sono tante".

L’edificio è molto grande: 5.500 metri quadri, costruiti ex novo in una nuova lottizzazione residenziale in zona Poggi, tra via Antica Milizia, via Stradone e via Montagnana. All’interno troveranno spazio una ventina di ambulatori di medicina generale e altri per le visite specialistiche. E poi l’ospedale di comunità, ora ospitato in locali messi a disposizione dalla clinica San Francesco, con venti posti letto dedicati a pazienti appena dimessi dall’ospedale che hanno superato la fase acuta della malattia ma che hanno ancora bisogno di assistenza, o casi meno gravi ma che necessitano di supporto segnalati dai medici di base. Nella nuova struttura saranno poi presenti diversi servizi, tra cui il Cup.

A causa dell’inflazione il progetto è stato rivisto nel tempo e i 13 milioni ottenuti dal Pnrr si sono rivelati non più sufficienti a coprire i costi di tutto ciò che era stato inizialmente previsto: per questo 1.200 metri quadrati sui 5.000 totali resteranno a grezzo, senza pavimenti e finiture, in attesa di altri fondi per completarli in futuro.

Sara Servadei