I lavori su rete acqua slittano al 6 marzo

A causa del maltempo, slittano a lunedì 6 marzo dalle 14 alle 19 i primi lavori, previsti per oggi, di collegamento della nuova rete acquedottistica in via Selice 299. Il progetto di realizzazione delle nuove condotte, che comporterà un investimento complessivo di circa un milione di euro, ricade per quota parte negli interventi del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 del Piano Operativo Ambientale. Ecco il calendario completo dei lavori che, in caso di imprevisti o maltempo saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo: giovedi 9 marzo: a partire dalle 21 (fino a fine intervento) in via Bastia 261, presso la Torre di Lavezzola; lunedi 13 marzo: dalle 14 alle 19 in via Selice 330; martedì 14 marzo: dalle 21 fino a fine intervento: presso la centrale dell’acquedotto di Conselice in via Guglielma (SP 91); giovedì 16 marzo a partire dalle 21 fino a fine intervento in via Maestri del Lavoro a Conselice. Ogni intervento sulla rete idrica, l’unica ad alimentare l’abitato di Lavezzola, comporterà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua.